Fußball-Bezirksliga : BV Wevelinghoven trennt sich von Trainer Odenthal

Wevelinghoven Eine schwache Rückrunde ist dem Coach und seinem Assistenten zum Verhägnis geworden. Mit einer neuer Lösung soll der drohende Abstieg verhindert werden.

Nach acht sieglosen Spielen in Folge trennt sich der Fußball-Bezirksligist BV Wevelinghoven von Cheftrainer Maik Odenthal und Co-Trainer Dennis Kluge. Nach nur zehn Punkten in elf Rückrundenspielen ist der BVW dem Abstieg gefährlich nah gerückt. Zwei Punkte das Team aktuell nur noch von der Kreisliga A.

Maik Odenthal startete als Co-Trainer in die Saison, nach dem überraschenden Tod von Tim Bernrath übernahm er dessen Rolle als Cheftrainer. In der Winterpause entschied sich die sportliche Leitung des BVW auch zukünftig mit Maik Odenthal weiterzuarbeiten zu wollen. Das hat sich nun erledigt. „Wir wollen mit dem jetzigen Schritt einen neuen Impuls setzen. Wir sind Maik und Dennis sehr dankbar, dass sie diese schwierige und emotionale Saison mit uns gestaltet haben“, erklärt der Sportliche Leiter Simon Büttgenbach die Trennung. Dennoch ist er sich sicher, dass der freundschaftliche Kontakt zwischen dem Verein und dem Trainerduo bestehen bleibt. In den letzten drei Saisonspielen werden Simon Büttgenbach selbst sowie die aktuellen Spieler Max Mansfeld und Jonas Küchler an der Seitenlinie stehen. Am kommenden Sonntag steht gegen die SG Rommerskirchen-Gilbach für das neue Trio bereits viel auf dem Spiel, da der BVW nur zwei Punkte vor der SG steht.