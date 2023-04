Fußball-Bezirksliga BV Wevelinghoven trennt sich von Trainer Jesco Neumann

Der Sportliche Leiter Simon Büttgenbach wird jedoch nicht erneut als Interimstrainer einspringen. „Ich habe aktuell rein zeitlich auch nicht die Möglichkeit, die Mannschaft zu übernehmen. Wir werden uns nach einer Option bis zum Sommer umsehen“, erklärt er. Das Saisonziel des BV ist seit Saisonbeginn der Klassenverbleib. Kurz vor der Winterpause konnte er vier zu-Null-Siege in Folge feiern, im neuen Jahr kamen jedoch nur noch vier Punkte aus sechs Spielen hinzu. „Die sportliche Misere war ein Grund für die Entlassung“, sagt Büttgenbach. „Es fehlte die Kontinuität in der Leistung und den Ergebnissen. Wir werden in dieser Saison jedoch keine interne Interimslösung wählen.“