Fußball : FC Süd greift nach Tabellenspitze

Rhein-Kreis Kreisliga A: Wevelinghoven freut sich aufs Wiedersehen mit Bedburdyck/Gierath.

Der sechste Spieltag in der Fußball-Kreisliga A bietet einige spannende Duelle und Lokalkämpfe.



Grevenbroicher Derby. Der 1. FC Grevenbroich-Süd hat nach kleiner Ladehemmung zum Saisonstart in die Spur gefunden. Am Donnerstag schickte Süd die SF Vorst mit 4:0 (1:0) nach Hause. Murat Köktürk (3) und Marcel Hensel machten Trainer Kevin Hahn glücklich. „Ich bin sehr zufrieden. Wir zeigen, dass wir immer mehr wollen.“ Doch eine Hiobsbotschaft gibt es vor dem anstehenden Derby gegen den SVG Grevenbroich: Berkay Köktürk hat sich wohl das Schulterblatt gebrochen und fällt länger aus. Hahn ist dennoch guter Dinge für das anstehende Duell. „Wir sind gut drauf und freuen uns drauf. Das sind wichtige Punkte für uns.“ „Gencler“ zeigte sich aktuell in bestechender Form und belegt Platz drei. Trotz Pokal-Pleite gegen Delhoven (2:4 n.E.) ist mit dem SVG zu rechnen. Eine Portion Extra-Ansporn hat die Konstellation für die Südstädter im Angebot: Mit einem Sieg und gleichzeitiger Pleite des TuS Grevenbroich winkt erstmals in dieser Spielzeit die Tabellenführung.



Duell der Absteiger. Gemeinsam kickten der TuS Grevenbroich und der FC Delhoven in der vergangenen Spielzeit noch in der Bezirksliga – in diesem Jahr treffen sich die Teams in der Kreisliga A wieder. Den Abstieg besser verkraftet hat definitiv der TuS Grevenbroich. Unter der Leitung von Trainer Peter Vogel sind die Schlossstädter in dieser Saison noch ungeschlagen und thronen an der Tabellenspitze. „Wir werden versuchen, unsere Serie auszubauen“, versicherte Vogel. Beim Blick auf die Personalsituation bilden sich allerdings kleine Sorgenfalten: Luca Wünsche und Daniel Una Dominguez fallen verletzungsbedingt aus. Simon Kozany und Viktor Jovcevski sind gesperrt.