Fußball-Kreisliga A BV Wevelinghoven fährt den ersten Dreier ein

1. FC Grevenbroich-Süd – SSV Delrath 5:2 (2:2). Der Startfluch des 1. FC-Süd scheint besiegt. Das Team von Trainer Cengiz Yavuz fährt den vierten Sieg im vierten Spiel ein und führt die Kreisliga A an. Aufsteiger Delrath konterte die Führungstreffer von Emre Demirbolat (14.) und Murat Köktürk (27.) in Hälfte eins noch mit den Toren von Philipp Welter (15.) und Niklas Nepp (29.). Kurz vor der Pause flog Demirbolat vom Platz, das schwächte Süd aber nicht – im Gegenteil. Ensar Krasniqi (56., 74.) und Oliver Willkomm (88.) bescherten Süd den vierten Sieg. „Natürlich haben wir in der zweiten Hälfte ein bisschen Glück und einen starken Torwart gehabt. Aber wir haben uns den Sieg in Unterzahl redlich verdient“, so Yavuz.