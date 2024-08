Nachgefragt: BV Wevelinghoven Problem der vielen Gegentore ist weiterhin vorhanden

Was ist drin in der kommenden Saison? Nach Platz acht in der Vorsaison soll es etwas weiter nach oben gehen. „Wir wollen oben mitspielen. Einen Platz unter den Top Fünf wollen wir erreichen“, stellt Haep klar. Vom Aufstieg will er allerdings noch nicht sprechen. „Dafür müsste schon alles zusammenpassen“, so Haep.