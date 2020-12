Bewegung in Corona-Zeiten : BV Weckhoven beteiligt sich an Landessportbund-Initiative

Weckhoven Im Rahmen von „#trotzdemSPORT“ wird in dem Neusser Stadtteil eine QR-Code-Rallye angeboten. Ziel ist es, Familien eine Alternative für Sportangebote zu liefern, die wegen des aktuellen Lockdowns nicht stattfinden können.

Dass der Landessportbund NRW kürzlich verkünden konnte, dass die von ihm mit einer Million Euro angeschobene Initiative „#trotzdemSport“ mittlerweile Fahrt aufgenommen hat, daran hat auch der BV Weckhoven seinen Anteil. Denn der Verein will den Familien in dem Neusser Stadtteil mit seiner Familiensport-QR-Code-Rallye eine innovative und unterhaltsame Alternative zu seinen Sportangeboten liefern, die wegen des aktuellen Lockdowns nicht stattfinden können.

Ab Dienstag bis zum 15. Januar sind in Weckhoven sieben Bewegungsstationen für Familien mit Kindern im Alter von drei bis zwölf Jahren installiert. Verbunden sind diese per QR-Code. Zeitlich unabhängig können sich Familien selbstständig auf die Suche nach den Codes machen und an der jeweiligen Station witzige Bewegungs- und Rätselaufgaben lösen. Die ersten Kinder und Eltern haben die Rallye schon absolviert und die „Erfolge“ in Form von Fotos und Lösungswörtern ans Vereinsbüro gemailt. So nehmen sie im Januar an einer Verlosung teil und können ein attraktives Sportgerät für die ganze Familie oder eine vergünstigte Mitgliedschaft gewinnen.