Bundesliga Ringer des KSK Konkordia Neuss kämpfen um ihre Zukunft

Sein Saisondebüt für den KSK gibt Samuel Bellscheidt. Der 22-Jährige war am vergangenen Wochenende noch für Deutschland bei den U23-Weltmeisterschaften in Tirana im Einsatz gewesen. In der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm startete der Griechisch-Römisch-Spezailist mit einem 6:3-Erfolg über den Türken Omer Can Dogan ins Turnier, verlor danach jedoch im Achtelfinale gegen den Kirgisen Yryskeldi Maksatbek Uulu (holte schließlich Bronze) mit 1:5 und belegte Rang zwölf. In der Bundesliga rückt das Mitglied der Sportfördergruppe der Bundeswehr in die Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm auf. Sicher dabei sind zum Rückrunden-Auftakt auch Deni Nakaev, Aaron Bellscheidt und Vasile Diacon, der bei der WM in der albanischen Hauptstadt als Fünfter die Bronzemedaille für Moldawien nur knapp verpasst hatte.