Jugendhandball : Einordnung der Niederlage fällt Trainer Jamal Naji schwer

Dormagen Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen verliert zum ersten Mal in dieser Saison.

So richtig einordnen konnte Jamal Naji das erste Spiel des Jahres kurz nach dem Abpfiff noch nicht: „Obwohl wir nur einen dünnen Kader zur Verfügung hatten, waren wir nah dran an einem Erfolg.“ Zu Beginn zeichnete sich das noch nicht ab. Da führten die Gastgeber mehrfach mit drei Treffern (7:4, 9.), 12:9 (19.). In dieser Phase hielt vor allem Torwart Moritz Wiese sein Team im Match. Nach einer Steigerung im Angriff drehten die Gäste die Begegnung in der 22. Minute dank eines Doppelschlags von David Jurisic und der 14:13-Führung durch den mit insgesamt elf Toren erfolgreichsten Werfer Carlos Marquis. „Doch leider hatten wir im Angriff keine Linie, guten Abschnitten folgten schwächere“, bemängelte Naji. In die zweite Hälfte kam der TSV zunächst gut hinein, musste Flensburg aber wieder mit drei Toren (21:18) davonziehen lassen. Dann wurde es etwas ruhiger in der mit 125 Zuschauern besetzten Wikinghalle: Nach einem 5:0-Lauf innerhalb von dreieinhalb Minuten lagen die Rheinländer plötzlich mit 23:21 vorne. Die Umstellung von der 6:0- auf eine 3:2:1-Deckungsreihe hatte die Norddeutschen offenbar überrascht. Nach der Auszeit kam die SG aber wieder mit vier Treffern in Folge zurück. Doppeltreffer von Tim Mast und dem Ex-Flensburger Christian Wilhelm ließen neue Hoffnung auf etwas Zählbares aufkommen. Ein unglücklicher Abschluss verhinderte aber die erste Drei-Tore-Führung: Der Wurf aufs leere Flensburger Tor von der Mittellinie aus landete am Pfosten.