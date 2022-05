Radsport : Büttgener Team Sportforum in guter Form

Büttgen Das Radrennteam aus Büttgen schickte Fahrer nach Limburg und nach Werne. Bei den Landesverbandsmeisterschaften gab es sogar einen dritten Platz zu feiern.

Das Radsportteam aus Büttgen zeigte jüngst bei zwei am selben Tag ausgetragenen Rennen Präsenz. Bei der niederländischen Ton Dolmans Trofee, Teil zwei der Rennserie Topcompetitie, überzeugte das Team Sportforum vor allem als Mannschaft, bei den Landesverbandsmeisterschaften in Werne fuhr Jonathan Hamm aufs Siegertreppchen.

In den Niederlanden ging die Hatz in Limburg über 205 Kilometer auf einem sechsmal zu befahrenden Rundkurs mit vier für diese Region typischen kurzen, aber steilen Anstiegen. „Es war eine technisch sehr anspruchsvolle Strecke, die an manchen Stellen sehr gefährlich war“, meinte Teamchef Lars Witte. So kam es auch zu Stürzen, einmal war sogar eine Unterbrechung nötig. Es waren auch Fahrer aus Büttgen verwickelt, sie konnten das Rennen aber unversehrt fortsetzen. Nach dem Neustart bildete sich etwa 60 Kilometer vor dem Ziel eine zehnköpfige Spitzengruppe, bei den Verfolgern waren auch die Büttgener Julius Domnick, Sven Thurau und Felix Dierking dabei. Da Domnick durch seine Platzierung im ersten Lauf der Rennserie in der Gesamtwertung gut platziert war, fuhren die anderen für ihn und halfen ihm, am Ende auf Platz 14 zu sprinten. Durch die Plätze 21 und 26 von Dierking und Thurau erreichte das Team den fünften Platz und belegt nach zwei Rennen den sechsten Gesamtrang.