Radsport : Familie Dreis räumt in Ahrweiler mächtig ab

In Alleinfahrt zum ersten Saisonsieg: Der Büttgener Florian Dreis gewinnt in Ahrweiler das Rennen der U 17. Foto: Holgers Radsportfotos

(-vk) Der „Große Osterpreis der Bade- und Rotweinstadt Ahrweiler“ stand am Ostermontag in den Nachwuchsklassen ganz im Zeichen der Radsport-Familie Dreis. Denn während Florian Dreis im gelb-schwarzen Renndress des VfR Büttgen in der U17 seinen ersten Saisonsieg feierte, belegte sein älterer Bruder Philipp eine Altersklasse höher (U 19) den zweiten Platz.

Auf dem „Hochgeschwindigkeitskurs“ über 1,2 Kilometer startete Florian Dreis 13 Runden vor Schluss einen erfolgreichen Ausreißversuch und beendete seine Alleinfahrt schließlich mit einem Vorsprung von 40 Sekunden auf die Konkurrenz als Sieger. Philipp Dreis musste sich im Schlussspurt der U 19 nur dem Bocholter Campo Schmitz geschlagen geben, mit dem er gemeinsam im Junioren-Bundesligateam von VfR Büttgen und RSC Rheinbach fährt. Auch bei den jüngsten Startern gelang dem VfR Büttgen der Sprung aufs Treppchen: Franziska Minten belegte in der weiblichen U 13 Platz zwei, Henk Feuring wurde in der gleichen Altersklasse der männlichen Schüler Sechster. In Ermangelung eines für sie passenden Rennens in der weiblichen U 17 startete Martha Wiemers in der männlichen U 15 und kämpfte sich unter lauter Jungs bis auf den achten Platz vor.