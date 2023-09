Radsport Sportforum greift die Spitze der Rad-Bundesliga an

„Das ist knochenhart, aber wir haben alle Bock drauf“, sagt Routinier Justin Wolf. „Wir sind motiviert bis in die Haarspitzen.“ Die Vorfreude ist verständlich, denn die Truppe vom Sportforum brennt: Beim auf einem knapp 6,5 Kilometer langen Rundkurs ausgefahrenen Rennen über 131 Kilometer im ostsächsischen Sebnitz mussten die Büttgener zwar die Spitzengruppe ziehen lassen – den Sieg machten am Ende Ole Theiler und Pierre-Pascal Keup vom Team Lotto Kern-Haus untereinander aus –, doch sah sich Justin Wolf schließlich in einer vierköpfigen Verfolgergruppe. Im Sprint um den letzten Platz auf dem Siegertreppchen musste der 30-Jährige zwar dem mehrfachen Welt- und Europameister Roger Kluge (rad-net Oßwald) den Vortritt lassen, undankbar war der vierte Rang indes gar nicht. Denn weil Vorjahressieger Tobias Nolde (P&S-Benotti) in Sebnitz nur Zehnter wurde, schmolz der Vorsprung des Gesamtführenden in der Rad-Bundesliga. Vor dem Finale hat Nolde 859 Punkte auf seinem Konto, Wolf folgt auf Platz zwei mit 847 Zählern.