„Bürger trifft Olympia“ – Ein Abend über Spitzensport und so viel mehr ... „Die Koreaner fahren im Maserati zur Fechthalle“

Was die von Ludger Baten unter der Überschrift „Bürger trifft Olympia“ im Restaurant „Kohlmann’s“ der Neusser Bürgergesellschaft an der Mühlenstraße zusammengeführte Gesprächsrunde so überaus interessant machte, war ihre Zusammensetzung. In dieser Konstellation, hob Dieter Welsink (medicoreha) hervor, hätten die an Rhein und Erft im, für und um den Sport tätigen Menschen noch nie an einem Tisch gesessen. Politik, Sponsoring, aktiver Sport, Training, Funktionärswesen – alle Bereiche waren vertreten.