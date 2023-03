Fußball-Landesliga Der nächste dicke Brocken für den SC Kapellen

„Die Büdericher haben eine wahnsinnige Qualität im Kader mit einigen ehemaligen Oberligaspielern, auch vorne im Sturm sind sie extrem gut besetzt“, sagt Daniel Benske, der seit Jahreswechsel die länger verwaiste Rolle des Sportlichen Leiters beim SCK bekleidet, vor der Auswärtspartie am Samstag. Gegen Süchteln meldete sich bei den Büderichern der länger verletzte Antonio Munoz-Bonita zurück und führte sich mit drei Toren und zwei Vorlagen glänzend ein. Zudem verpflichtete der Tabellenführer im Winter Berkan Eken, der zuletzt in der Essener Kreisliga A Tore am Fließband produzierte, ebenfalls neu ist der von Sparta Bilk gekommene Robin Reuter, der in Baumberg auch schon Oberliga-Erfahrung sammeln konnte. Doch bei aller Qualität der Gastgeber, schon im Hinspiel stellte der SC Kapellen beim 0:0 unter Beweis, dass er auf Augenhöhe agieren kann. Nun fährt er mit einem 1:1 gegen den Aufstiegskandidaten 1. FC Viersen im Rücken nach Büderich. „Wobei wir uns gerade in der Defensive noch steigern und von Anfang an voll konzentriert sein müssen“, sagt Daniel Benske. Drei bis vier angeschlagene Spieler bereiteten ihm noch Sorgen, wobei das Abschlusstraining am Freitagabend über ihre Einsatzfähigkeit Aufschluss geben sollte.