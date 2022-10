Basketball : Glück im Unglück für die Tigers

Nach monatelanger Verletzungspause gab Inga Krings (M.) gegen Bochum ein Kurzcomeback für die TG Neuss Tigers. Foto: WORO

Neuss Aufbauspielerin Brooklynn McAlear-Fanus fällt wohl nicht länger aus, fehlt dem Basketball-Zweitligisten aus Neuss aber auf jeden Fall am Sonntag in Grünberg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Gut für Brooklynn McAlear-Fanus und die TG Neuss Tigers: Zwar steht die abschließende Kernspintomographie (MRT) noch aus, die bei der so unglücklichen 71:72-Niederlage gegen Tabellenführer AstroLadies Bochum erlittene Fußverletzung der Kanadierin hat sich aber nicht als Bruch herausgestellt. „Ich habe nicht den Eindruck, dass sie uns fünf, sechs, sieben Wochen fehlen wird“, sagt Coach Rufin Kendall. Schlecht für die Zweitliga-Basketballerinnen vom Rhein: Die zuletzt immer stärker werdende Aufbauspielerin ist am Sonntag (16 Uhr) im Match bei den Bender Baskets Grünberg auf keinen Fall dabei. Damit fehlen den Gästen in Mittelhessen nicht nur 19,8 Punkte im Schnitt, sondern auch die Führungsqualitäten der 25-Jährigen.

Und es hätte sogar noch schlimmer werden können, verrät der Coach: „Bei uns läuft die Erkältungswelle rund. An ein Training mit 5:5 war darum nicht zu denken.“ Ohne die Rückkehr von Inga Krings und Linda Brückner in den aktiven Kader hätte es für die Partie in Grünberg ganz düster ausgesehen. „Nur mit ihnen kriegen wir überhaupt eine Mannschaft zusammen“, stellt Kendall, den es selber erwischt hat, fest. Unter der Woche leitete er das Training darum mit Maske – und weil auch die Corona-Problematik zurückgekehrt ist, testen sich nun auch alle Spielerinnen wieder täglich.

In Bestbesetzung wäre Grünberg sicher machbar gewesen, schließlich haben die Mädels von Trainer René Spandauw nach dem 72:70-Erfolg zum Auftakt gegen den Neuling TuS Lichterfelde vier Mal in Folge verloren. Davon lässt sich Kendall indes nicht täuschen. Seine Einschätzung: „Das ist eine junge, aber trotzdem schon sehr erfahrene Mannschaft. Ihr großes Plus: Alle sind sehr gut ausgebildet, und jede kann und darf was machen. Sie nehmen, was du ihnen anbietest, ohne darüber lange nachzudenken.“

Motor der Mannschaft ist wie im Vorjahr die US-Amerikanerin Olivia Nash, für die im Schnitt 17,2 Punkte und 15,2 Rebounds zu Buche stehen. Eine Führungsrolle besetzt auch die nach einer vorwiegend in der Zweitvertretung verbrachten Auszeit ins Team zurückgekehrte Isabell Meinhart, die mit 10,0 Zählern und 7,8 Rebounds durchschnittlich ebenso zweistellig punktet wie die erst 18 Jahre alte Aufbauspielerin Cora Horvath (13,2). Deren Zwillingsschwester Nina Horvath (8,7) hat Kendall ebenso auf der Rechnung wie die Niederländerin Carlice Poelstra, die zuletzt bei der 50:63-Niederlage gegen Göttingen zwölf Punkte und neun Rebounds aufgelegt hatte.