Boxen : Meik Fafenrot holt sich in Neuss den Bezirksmeistertitel

Meik Fafenrot holt sich in Neuss den Bezirksmeistertitel

Neuss Im Finale lässt der 16-Jährige seinem Gegner Terek El Ghagoiri keine Chance.

(sit) Mit der Ausrichtung von sechs Halbfinal- und fünf Finalkämpfen machte sich der Boxring Neuss im Rahmen der Bezirksmeisterschaften verdient. Für die überragende Leistung aus Sicht der Gastgeber sorgte dabei Meik Fafenrot im Superschwergewicht der Junioren über 80 Kilogramm. Der 16-Jährige deckte Terek El Ghagoiri (Inter Monheim) von Anfang an mit Schlagkombination ein. In der dritten Runde hatte der Ringrichter ein Einsehen mit dem immer wieder schwer getroffenen Monheimer und brach den einseitigen Kampf ab. Titel Nummer zwei für den Boxring Neuss holte Mussab Frejat bei den Junioren bis 60 Kilogramm. Zunächst verhalten, drehte der Neusser in der dritten Runde mächtig auf und bezwang Mohamed Demir (Essen) einstimmig mit 3:0-Punkten. Alexander Moos unterlag bei den Kadetten (bis 52 kg) Bakhjar Momayan (BBC Remscheid) mit 1:2, Pascal Patolla (Jugend bis 81 kg) war beim 1:2 gegen Lennart Okovie (Hilden) zu passiv.