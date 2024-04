Boxen Ben Nosa Ehis kämpft weiter ums Olympia-Ticket für Paris

Damit geht Ehis als die Nummer eins in den Sparringslehrgang vom 23. bis 28. April im Bundesleistungszentrum Kienbaum. In der einstigen Weltmeisterschmiede der DDR fällt die Entscheidung, wer beim zweiten Weltqualifikationsturnier vom 26. Mai bis 2. Juni in Bangkok um den deutschen Startplatz im Halbschwergewicht (bis 80 Kilogramm) kämpfen darf. In der Hauptstadt Thailands werden in allen Kategorien noch insgesamt 51 Tickets für die Sommerspiele in Frankreich vergeben. Für den ersten „Olympic Qualifier“ vom 3. bis 11. März im norditalienischen Busto Arsizio hatte der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) noch Kevin Boakye-Schumann vom Bundesstützpunkt Schwerin nominiert. Doch der Hamburger ging im Duell mit dem Weißrussen Aliaksei Alfiorau in der Runde der letzten 32 k.o. und war damit wie zuvor schon Silvio Schierle (Saalfeld) raus. Jetzt sind nur noch Ehis und Dadaev übrig. Wer die Fahrkarte nach Bangkok löst, darüber könnte in Kienbaum auch ein Ausscheidungskampf der Kandidaten entscheiden.