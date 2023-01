NGZ-Sportler des Monats Ben Ehis Geteilte Freude ist doppelte Freude

Erst am späten Donnerstagabend war der Deutsche Meister im Halbschwergewicht (Klasse bis 80 Kilogramm) von seinem einwöchigen Trainingslehrang mit der Nationalmannschaft zurückgekehrt. In seiner frisch am 1. Januar bezogenen Wohnung in Büttgen will sich der von vielen Experten als deutscher Hoffnungsträger für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris geadelte Boxer nun erst mal fünf Tage erholen.