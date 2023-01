Boxen Mit Fleiß und viel Talent an die Spitze

Doch anstatt Glamour gab es zunächst mal jede Menge Schweiß. Bis aus dem hochveranlagten Rookie Anfang Dezember in Rostock der Deutsche Meister im Halbschwergewicht (Klasse bis 80 Kilogramm) wurde, habe er zahlreiche Höhen, aber mindestens genauso viele Tiefen erlebt, sagt Ehis, mittlerweile eine der großen Hoffnungen unter den deutschen Amateurboxern. „Ich habe alles dem Training untergeordnet, komme pro Woche locker auf zwölf Einheiten.“ Genau diese Leidenschaft hat ihn inzwischen zu einem heißen Kandidaten für die Teilnahme an den Olympischen Spiele 2024 in Paris gemacht. Lukas Willaschek, sein Coach am Bundesstützpunkt in Köln, war selber als Amateur und Profi im Supermittelgewicht erfolgreich im Einsatz, weiß also, worauf es ankommt. Er traut seinem Schützling den Vorstoß in die europäische Spitze zu, vielleicht sogar noch mehr: „Das mit Paris könnte schon klappen“, findet er. Ein Aufstieg im Sauseschritt.