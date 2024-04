Boxen Ben Ehis ist in Finnland gleich an zwei Fronten gefordert

Info

Olympia Die Boxwettbewerbe im Rahmen der Olympischen Spiele in Paris starten am 27. Juli und enden am 10. August. An ihnen werden 248 Athletinnen und Athleten teilnehmen (124 Frauen und 124 Männer), die sich zuvor in den fünf kontinentalen und zwei weltweiten Turnieren qualifizieren müssen.

Die erste Chance Beim ersten Weltqualifikationsturnier Mitte März in Busto Arsizio (Italien) boxten an neun Wettkampftagen mehr als 600 Athletinnen und Athleten in mehr als 550 Kämpfen um insgesamt 49 Fahrkarten für die Olympischen Spiele in Frankreich.

Für den DBV am Start Der Deutsche Boxsport-Verband entsandte fünf Boxerinnen und sechs Boxer nach Italien. Das Team bestritt in Norditalien insgesamt 22 Kämpfe.

Qualifiziert Frauen: Maxi Klötzer (LV Sachsen) bis 50 kg; Männer: Nelvie Tiafack (LV NRW) über 92 kg.