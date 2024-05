Freundschaftsspiel in Jüchen Borussia Mönchengladbach sorgt trotz Regen für Stimmung

„Wir haben zwar gehofft, dass der Kelch mit dem schlechten Wetter an uns vorbeigeht, weil wir in den Tagen zuvor als Vereinsgemeinschaft so viel Aufwand in die Vorbereitung gesteckt haben. Doch auch wenn wir jetzt nicht so viel Essen und Getränke verkaufen konnten wir erhofft, ist dieses Spiel an absolutes Highlight für uns“, sagte VfL-Vorsitzender Christoph Sommer, der sich nicht daran erinnern konnte, dass die Profis von Mönchengladbach trotz der guten Beziehungen der Jüchener zur Borussia überhaupt schon mal zu einem Freundschaftsspiel vor Ort waren. Zuletzt hatte im Jahr 2019 mal die U23 des Bundesligisten in der Vorbereitung an der Stadionstraße vorbeigeschaut. Dass es dieses Mal die Profis waren, daran hatte Markus Brütsch als 2. Vorsitzender des VfL entscheidenden Anteil. Als Geschäftsführer der im Mönchengladbacher Nordpark angesiedelten Immobilienfirma Gebab sorgte er bei einem Gespräch mit Borussia-Prokurist Guido Uhle offenbar dafür, dass der den von Brütsch mitgeführten Amateurverein so gut in Erinnerung behielt, dass er sich an ihn erinnerte, als es darum ging, kurzfristig einen Ersatzgegner für das traditionelle Saisonausklangspiel der Profis zu finden.