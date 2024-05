Freundschaftsspiel am Dienstag Borussia Mönchengladbach präsentiert sich Fans in Jüchen

Info

Borussia Für die Mönchengladbacher endet die Saison in der Bundesliga am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart, indem sie theoretisch noch Platz zwölf erreichen könnten. Anschließend bekommen die Nationalspieler (Österreich und Schweiz) ein paar Tage frei, ehe sie mit ihren Teams in die EM-Vorbereitung starten. Der Rest der Mannschaft kommt am Dienstag nach Jüchen.

Jüchen Für die Jüchener stehen nach der Pfingstpause in der Landesliga noch zwei Partien auf dem Programm. Zunächst geht’s am Sonntag, 26. Mai, zur SG Unterrath, abschließend am Sonntag, 2. Juni, das Heimspiel gegen den Cronenberger SC auf dem Programm. Ziel ist es, den vierten Tabellenplatz zu verteidigen.