Hallenhockey-Bundesliga Bonusspiele für den HTC SW Neuss

Was die Ausgangslage für die Neusser so komfortabel macht: Als Mannschaft, die sich als Saisonziel „nur“ auf die Fahnen geschrieben hat, den Klassenverbleib zu schaffen, haben sie nach drei Partien schon sechs Punkte auf dem Konto, weil sie beide Düsseldorfer Teams als direkte Konkurrenz im Kampf gegen den Abstieg besiegen konnten. Somit sind beiden abschließenden Partien so etwas wie Bonusspiele für die Neusser, die sie aber mit viel Ehrgeiz angehen wollen. „Gegen Uhlenhorst und Crefeld haben wir nicht so den Druck. Aber wenn wir etwas mitnehmen, beißen wir uns oben fest. Wenn es nicht klappt, haben wir dennoch ein Polster nach unten“, erklärt HTC-Coach Matthias Gräber. Mit aktuell sechs Punkten sind die Neusser punktgleich mit Mülheim Zweiter, doch Gräber ist freilich nicht so vermessen zu glauben, sein Team sei auf Augenhöhe mit der Truppe aus dem Ruhrgebiet. Wenn er von der ersten Fünf des Gegners spricht, gerät Gräber fast schon ins Schwärmen. Dazu gehört etwa Henrik Mertgens, der am vergangenen Wochenende bei der Hallen-EM in Hamburg noch mit Deutschland den zweiten Platz holte. Wobei die Mülheimer im Normalfall noch stärker aufgestellt wären, zwei ihrer Akteure bereiten sich allerdings mit der deutschen Nationalmannschaft auf die Feld-WM (13. bis 29. Januar) in Indien vor und Leistungsträger Timm Herzbruch ist schon länger verletzt. „Es ist nicht unmöglich, aber wenn wir etwas holen wollen, dürfen wir keine Fehler machen, nach vorne muss alles funktionieren und unser Torwart muss einen Sahnetag erwischen. Gleichzeitig darf Uhlenhorst nicht mehr als 80 Prozent Leistung bringen“, erklärt Matthias Gräber. Zuversichtlich kann die Neusser allerdings machen, dass sie in heimischen Gefilden bislang meist gut aussahen gegen die Mülheimer. Am Freitagabend könnte die Stadionhalle noch voller werden als sonst und für zusätzliche Motivation sorgen. „Meine Spieler sind alle gesund und heiß“, verspricht Gräber.