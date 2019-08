Handball : Bolten-Brauerei unterstützt die TVK-Handballer

Korschenbroich „Für uns ein tolles Zeichen“, sagt Jan Wolf, Manager Marketing & Sponsoring beim TVK.

(sit) Gute Nachricht für den TV Korschenbroich: Die Privatbrauerei Bolten bleibt auch in der kommenden Saison Partner der in der Regionalliga Nordrhein spielenden Handballer – und wird ihr Engagement sogar ausweiten: Neben der verstärkten Werbepräsenz, in der anstehenden Spielzeit sichtbar durch eine Großbande auf der Gegengeraden der Waldsporthalle, versorgt Bolten die durstigen Fans auch weiterhin mit frisch gezapftem Gerstensaft. „Für uns ein tolles Zeichen“, sagt Jan Wolf, Manager Marketing & Sponsoring beim TVK: „Als einer der wichtigsten Arbeitgeber in unserer Stadt und als Leuchtturm unter den Altbierbrauereien ist Bolten für uns ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Sponsoren-Pools. Die Zusammenarbeit geht dabei deutlich über das normale Sponsoring hinaus, ist gelebte Partnerschaft.“