Halbzeitbilanz: 1. FC Grevenbroich-Süd Der Mitfavorit erlebt ein böses Déjà-vu

Das lief schlecht Eine Erklärung zu finden, wieso es in den ersten neun Spielen so haperte, fällt schwer. Angefangen habe es mit magerer Beteiligung bei der Sommervorbereitung, berichtet Hermel, der inzwischen wieder als Spieler bei Süd auf dem Feld steht. „Das war nur schwer aufzufangen. Fehlende Fitness und ausbleibende Ergebnisse haben uns in eine Abwärtsspirale manövriert“, so Hermel. Für ihn war es deshalb wichtig, seinen Platz zu räumen und der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben. Vieles sei einfach Kopfsache gewesen. Doch selbst in der zweiten Hälfte der Hinrunde lief nicht alles glatt bei Grevenbroich-Süd. „Wir haben uns gegen tief stehende Gegner schwergetan. Es geht nicht immer nur spielerisch“, so Yavuz, dem hier und da auch die Ernsthaftigkeit bei seinen Spielern fehlte. Ein Manko, dass er im Winter unbedingt angehen will, ist die Fitness. „Hinten raus haben uns in manchen Spielen die Körner gefehlt und damit auch die Konzentration.“