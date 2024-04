Skaterhockey-Bundesliga Blitzstart der Adler zieht den Moskitos früh den Stachel

Noch ehe sich die ohne Nationalspieler Sebastian Schneider und Top-Goalie angetretenen Gäste vor 150 Zuschauern in die Partie eingefunden hatten, hieß es nach Treffern von Tim Dohmen (5.), Lennart Otten (7.) und Debütant Konstantin Bongers (10.) schon 3:0 für den Deutschen Meister. Auch das Anschlusstor von Fabio Frick brachte den Finalisten des Vorjahres nicht zurück in die Spur. Erst nach weiteren Treffern von Moritz Otten (12.), Tim-Niklas Wolff (13.) und Felix Wuschech zum 6:1 (14.) durfte Essen noch mal ran und ging nach Enrico Saccomanis Erfolgserlebnis mit einem 2:6-Rückstand in die erste Pause. Große Wirkung hatte diese Unterbrechung nicht, nach Wiederbeginn erhöhten Lennart Otten (22.) und Moritz Otten die Führung umgehend auf 8:2 (23.). Bis dieser Abschnitt zu Ende war, trafen die beiden Kontrahenten noch je zwei Mal: Sandis Zolmanis (3:8) und Enrico Saccomani (4:9) für die ehemaligen Rockets, Felix Wuschech (9:3) und Tim-Niklas Wolff (10:4) für die Eagles.