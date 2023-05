Fußball Björn Feldberg kehrt zum SV Glehn zurück

Für Feldberg, der als aktiver Spieler seine Jugendzeit in den Nachwuchszentren von Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 verbracht hatte und bei Viktoria Köln in der damaligen viertklassigen Oberliga Nordrhein spielte, war sein erstes Engagement in Glehn wegen des Corona-bedingten Saisonabbruchs vorzeitig beendet, dann folgte er dem Ruf des SC Kapellen, für den er zuvor auch schon als Jugendtrainer tätig gewesen war. Mit den Schwarz-Gelben erreichte der Linksfuß in der Landesliga in den zwei Spielzeiten einen zweiten und einen sechsten Platz.