2. Handball-Bundesliga : „Emotionen spüren und das Spiel genießen“

Rückraumspieler André Meuser startet mit dem TSV Bayer Dormagen am Freitag gegen Dessau in die neue Saison. Dann dürfen auch wieder Zuschauer in der Halle sein. Archivfoto: Heinz J. Zaunbrecher Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Der Handballgeschäftsführer des TSV Bayer Dormagen und der Trainer des Zweitligisten sind zuversichtlich vor dem Start am Freitag. Dann steht daheim das erste Spiel gegen den Aufsteiger Dessau-Roßlauer HV auf dem Programm.

Von David Beineke

Die Handball-Bundesligen haben hart darum gekämpft, unter den Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie wieder den Spielbetrieb aufnehmen zu können. Anfang Oktober ist es so weit, der TSV Bayer Dormagen startet am Freitag mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger Dessau-Roßlauer HV in die neue Zweitliga-Saison. TSV-Handballgeschäftsführer Björn Barthel, auch Präsidiumsmitglied der Organisation Handball-Bundesliga (HBL), und Trainer Dusko Bilanovic nahmen sich vor dem Neustart Zeit, um über die schweren vergangenen Wochen und Monate, aber auch, um über positive Aussichten und die sportlichen Perspektiven der Dormagener zu sprechen.

Herr Barthel, Herr Bilanovic, wie lange hat es gedauert, bis Sie wirklich daran geglaubt haben, dass es wieder eine reguläre Zweitliga-Saison geben wird?

Info Das hat sich personell getan bei Dormagen Zugänge: Juzbasic (HSG Bieberau-Modau), Juric (HC Linz AG), Johannmeyer (Pulheim Hornets), Iliopoulos (Nordheimer HC), Senden (Leichlinger TV), Mast (eigene Jugend)

Abgänge: Rebelo (Füchse Berlin), Braun, Mircic, Eberlein (alle HSG Krefeld), Morante Maldonado (TuSEM Essen), Löfström (VfL Lübecke-Schwartau), Thomas (Borussia Mönchengladbach), Boieck (HC Erlangen), Halfmann (Ziel unbekannt)

Bilanovic Ich habe das die ganze Zeit geglaubt. Schließlich habe ich gesehen, mit welcher Ehrlichkeit und welchem Engagement die HBL und die Klubs daran gearbeitet haben. Ich komme aus dem ehemaligen Jugoslawien. Da gab es in manchen Teilen auch während des Bürgerkriegs weiter Sportereignisse. Das lässt sich natürlich nicht direkt vergleichen, doch das relativiert manches. Für das Corona-Problem wird eine Lösung gefunden werden.

TSV-Handballgeschäftsführer Björn Barthel (l.) mit Dusko Bilanovic in Corona-Zeiten vor der Geschäftsstelle am Höhenberg. Foto: Georg Salzburg (salz)

Barthel Ich musste die ganze Angelegenheit aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Schließlich habe ich als Mitglied des HBL-Präsidiums mit darüber entschieden, wie es nach dem Abbruch der vorigen Saison im März weitergehen sollte. Da haben wir in einer Arbeitsgruppe verschiedene Szenarien durchgespielt. Das war ein Prozess, bei dem wir den Spagat zwischen den wirtschaftlichen Interessen der Vereine auf der einen Seite sowie sportlichen und privaten Belangen der Spieler auf der anderen Seite hinbekommen mussten. Im Mai haben wir uns fix dafür ausgesprochen, wieder im Oktober zu starten, so konnten wir planen. Der Glaube war bei mir immer da. Bei allen Ängsten muss man positive Gedanken bewahren und sich an die Fakten halten.

Inwiefern hat Corona die Vorbereitung des TSV beeinflusst, sowohl sportlich als auch organisatorisch?

Bilanovic Wir haben eine Vorvorbereitung eingebaut. Nach so einer langen Pause haben wir zunächst vier Wochen dreimal wöchentlich trainiert. Das allerdings nicht handballspezifisch, sondern wir haben viel Wert auf Teambuilding und die Physis gelegt. Ab 13. Juli haben wir dann richtig Gas gegeben, und wegen der langen Wettkampfpause haben wir dann mehr Testspiele vereinbart als sonst. Zwei Spiele mussten aber abgesagt werden, weil der Gegner keine Corona-Tests für seine Spieler garantieren konnte. So mussten häufiger mal die Trainingspläne umgeworfen werden, aber letztlich hat alles super geklappt.

Barthel Es gibt von der HBL einen Leitfaden für den Trainings- und Spielbetrieb. Deswegen wird die ganze Mannschaft zum Beispiel wöchentlich auf Corona getestet. Aber wir machen uns natürlich auch ständig Gedanken darüber, mögliche Gefahren zu minimieren. So versuchen wir zum Beispiel genau festzulegen, wer bei Busfahrten nebeneinandersitzt, um das mit den Kontaktpersonen optimal zu regeln. Damit im Fall einer Infektion einer unserer Spieler, und das wird mit Sicherheit irgendwann kommen, der Großteil der Mannschaft weiter zur Verfügung steht.

Bilanovic Ich habe meinen Spielern irgendwann gesagt, dass wir unseren Job auf der Platte machen müssen. Wir müssen uns verantwortungsvoll verhalten, aber eigentlich will ich mit meinen Spielern nicht mehr über Corona sprechen. Schließlich müssen wir am Freitag abliefern, dann fragt am Ende keiner mehr, was im Vorfeld des Spiels war.

Seit einiger Zeit ist klar, dass mehr als die zunächst vorgegebenen 300 Zuschauer bei Heimspielen in die Halle dürfen. Wie wichtig ist das?

Barthel Ich wünsche mir, dass die Spieler mit einem deutlichen Mehr an Zuschauern wieder befreit aufspielen können und dass für sie damit ein Stück Normalität zurückkehrt. Dass sie Emotionen spüren und sie das Spiel wieder genießen können und sie so merken, warum sie ihren Job so gerne machen.

Das ist die Seite der Spieler, wie sieht es denn aus wirtschaftlicher Sicht aus? Als Mitglied im HBL-Präsidium haben Sie sich stark für eine Erhöhung der Zuschauerzahl eingesetzt.

Barthel Als Bundesligisten sind wir zwar Konkurrenten, aber ohneeinander können wir auch nicht überleben. Deswegen sehe ich das große Ganze, und das Publikum ist nun mal ein wichtiger Faktor im Etat der Vereine. Wir haben zum Beispiel trotz der vielen Unsicherheiten alleine 430 Dauerkarten verkauft. Hätten wir nur 300 Zuschauer in die Halle lassen dürfen, hätten wir losen müssen. Dann wäre es auch schwer geworden, wie wir mit Sponsoren umgehen, woran sich die Frage anschließt, wie lange man dann noch Solidarität erwarten kann. Mir war immer das Aspekt wichtig, nicht alle Vereine über einen Kamm zu scheren. Schließlich reden wir nicht von Schulturnhallen, sondern die meisten Teams spielen in Arenen mit ganz anderen Möglichkeiten.

Welche Möglichkeiten hat der TSV?

Barthel Wir planen mit maximal 958 Zuschauern pro Heimspiel. An einem normalen Spieltag können wir damit leben. Wenn aber zum Beispiel Gummersbach am 30. Dezember kommt und wir 2500 Tickets verkaufen könnten, tut das richtig weh.

Wie groß ist die Verantwortung, die der TSV in dem Konstrukt HBL hat?

Barthel Der Handball ist der erste Indoor-Profisport, der wieder loslegen kann und dementsprechend Aufmerksamkeit auf sich zieht. Da wird ganz genau hingeschaut. Bei uns natürlich weniger als etwa in Kiel, dennoch ist es wichtig, dass unser Konzept funktioniert. Aber wir haben null Erfahrungen. Deswegen können wir nur appellieren, dass sich jeder an die Vorgaben hält. Ich werde den Spieler vor dem Start noch mal klarmachen, worauf sie zu achten haben. So dürfen sie zum Beispiel nur den Spielereingang nutzen und sich nur auf dem Spielfeld oder in der Kabine aufhalten. Ein Handshake mit dem Gegner oder Begegnungen mit den Zuschauern sind nicht erlaubt. Trotz aller Verhaltensregeln ist es aber wichtig, dass sie den Kopf freibekommen.

Müssen Sie den Spielern auch Vorgaben für den privaten Bereich machen?

Barthel Aus dem privaten Umfeld möchten wir uns raushalten, da geben wir nur Empfehlungen. Da können wir nur sensibilisieren und auf die Eigenverantwortung setzen. Als einer unserer Spieler zum Beispiel kürzlich zu einer Familienfeier nach Kroatien reisen wollte, es sich aber nicht um ein Risikogebiet handelte, haben wir ihn gebeten, sich in bestimmten Situationen verantwortlich zu verhalten. Da hat dann auch gut geklappt, aber zur Sicherheit haben wir ihn nach seiner Rückkehr auch testen lassen.

Die Tests geben dem Verein eine Art Sicherheit, wie sieht das mit den Zuschauern aus?

Barthel Natürlich gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, aber die Zuschauer können sich mit den Maßnahmen aus unserem Hygienekonzept bei uns in der Halle so sicher fühlen wie zum Beispiel in jedem Supermarkt. Auch wenn es bei uns erlaubt ist, in Zehnergruppen zusammenzusitzen, in denen sich nicht jeder kennt, dann bedeutet dies kein höheres Risiko, wenn sich jeder an die Regeln hält.

Wichtig für die Zuschauer ist es, guten Handballsport zu sehen. Wie sind Sie mit der Vorbereitung zufrieden?

Bilanovic Das war eine gute Vorbereitung, auch die Ergebnisse haben gestimmt. Wir haben ein paar neue Spieler, die noch Zeit brauchen. Aber der Kern des Teams ist gesund und funktioniert. Mein Eindruck ist sehr positiv, weil alle richtig gut mitgezogen haben. Wir haben so viel trainiert wie in der 1. Bundesliga, auch weil wir die Spieler besser machen wollen und damit sie physisch mithalten können.

Barthel Mir waren die Ergebnisse insgesamt zu gut. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn es im letzten Test gegen Gummersbach eine Niederlage gegeben hätte. Das hätte noch mal die Sinne geschärft. Denn wenn es drauf ankommt, nutzen mir die besten Testergebnisse nichts, dann muss wieder um jeden Zentimeter gekämpft werden.

Wird sich in der neuen Saison an der Spielweise des TSV etwas ändern?

Bilanovic Änderungen ergeben sich zwangsläufig aus den personellen Veränderungen. Zum Beispiel haben wir Kreisläufer Carl Löfström abgegeben. So werden wir weniger Bodenpässe spielen können, sondern mehr oben herum gehen. Oder für Halbrechts ist der Grieche Efthymios Iliopoulos gekommen, der ein ganz anderer Typ ist als André Meuser. Er geht viel näher an die Abwehr heran und muss lernen, dass das auf Dauer so nicht geht.

Welche Ziele haben Sie sich denn für die neue Saison gesetzt?

Bilanovic Viel hängt davon ab, wie wir in die Saison kommen. Beim Abbruch der letzten Saison waren wir Zehnter, dieses Mal wollen wir besser abschneiden. Eigentlich wären wir letzte Saison schon besser gewesen, haben immer zwischen Platz sechs und acht gependelt. Dann haben wir kurz vor der Corona-Pause zwei dumme Niederlage kassiert. Auf einen einstelligen Platz wollen wir aber kommen und uns zudem für den DHB-Pokal qualifizieren.

Welche Mannschaften sehen Sie denn auf Augenhöhe mit dem TSV Bayer Dormagen?

Bilanovic Insgesamt ist die Liga sehr ausgeglichen, nur Gummersbach, die Bietigheimer und Lübbecke stehen ein ganzes Stück über den anderen. Vielleicht auch noch Aufsteiger Wilhelmshaven. Die haben zwar nach der Verhaftung ihres Vorsitzenden und Sponsors aktuell finanzielle Probleme, doch irgendwie kriegen die das schon geregelt. Dahinter bis Platz zwölf ist unser Bereich, da kann jeder jeden schlagen. Und wir wollen zumindest versuchen, alle Heimspiele zu gewinnen.

Wird die Saison denn zu Ende gespielt?