Floorball Bitteres Pokalaus für Holzbüttgen gegen Schriesheim

Ein Déjà-vu für die Kaarster, hatten sie doch voriges Jahr im Pokal-Halbfinale gegen Schriesheim ebenfalls in der Verlängerung verloren. Dafür sollte nun eine Revanche her und die Vorzeichen standen auch gut, schließlich waren die beiden Ligenspiele der bisherigen Saison klar an die DJK gegangen. Und nach einem relativ ereignislosen ersten Drittel sah es auch so aus, als könnten die Gastgeber die Erfolgsserie ausbauen. In der 23. Minute brachte Martin Krametter die DJK in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Niilo Klytseroff sogar auf 2:0. Und auch wenn der TV Schriesheim kurz darauf auf 1:2 verkürzte, hatten die Holzbüttgener mit dem 3:1 (16.) durch Mark Jones die richtige Antwort parat. Und als dann auch noch Torhüter Jan Saurbier einen Penalty der Schriesheimer hielt, sah es richtig gut vor dem letzten Drittel aus.