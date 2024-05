Jugendhandball Bitteres DM-Aus für B-Jugend aus Dormagen

Dass die Enttäuschung so groß war, lag auch daran, dass die Dormagener auf einem sehr guten Weg waren. Gegen die 6:0-Abwehr der Gäste fanden sie von Beginn an gute Lösungen und dominierten das Geschehen über weite Strecken. Die klare Pausenführung wuchs nach dem Seitenwechsel sogar auf fünf Tore an (15:10, 28. und 16:11, 31.), doch dann gelang Leipzig durch das Umschalten auf eine 3:2:1-Deckung offenbar der entscheidende Coup. Nach und nach arbeiteten sich die Gäste heran, glichen erstmals beim 21:21 (43.) aus. Dann erkämpfte sich Bayer zwar wieder eine 25:24-Führung und André Nicklas nahm bei 49:10 Minuten in Unterzahl eine Auszeit, doch der anschließende Angriff wurde unter Druck nicht gut abgeschlossen, so dass Leipzig im Gegenzug ausgleichen konnte und die Zeit nicht für ein weiteres TSV-Tor reichte. Auch mit einem 26:25-Sieg wäre Dormagen ins Finale eingezogen und hätte die Chance gehabt, den bislang einzigen DM-Titel einer Dormagener Nachwuchsmannschaft aus dem Jahr 2012 zu wiederholen. Damals hatte die B-Jugend mit Patrick Hüter und Moritz Preuss das Endspiel gewonnen.