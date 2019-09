Basketball : Den Elephants stehen zwei Höllenritte bevor

Zum Einstand legte Jahad Thomas in Dorsten (l.) 25 Punkte für die Elephants auf – davon 14 im letzten Viertel. Foto: HO

Grevenbroich Binnen noch nicht mal 48 Stunden tritt der Basketball-Regionalligist aus Grevenbroich bei den Dragons Rhöndorf und beim BSV Wulfen an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Die Saison ist gerade mal ein Spiel alt und schon ist richtig Feuer unterm Kessel. Mittendrin Basketball-Regionalligist NEW’ Elephants. Herrlich!

Da gibt es zum einen die unter Umständen noch sportgerichtlich relevante Komponente: Der eher nicht eingeplanten 81:87-Niederlage zum Auftakt in Dorsten war ein Regelverstoß der Schiedsrichter vorausgegangen, die den Gästen mit dem (falschen) Hinweis auf die „Local-Player-Regel“ untersagt hatten, mit Kike Garrido (Spanien), Ryon Howard und Jahad Thomas (beide USA) zu beginnen. Wie der Verein damit umgeht, ist noch nicht raus. „Ich gehe heute noch mal mit mir schwanger“, sagt Manager Hartmut Oehmen nur. Und dann gibt es da ja auch noch die (im Moment viel wichtigere) sportlliche Komponente: Der höllisch schwere Doppelspieltag mit Auftritten bei den Dragons Rhöndorf am Freitag (20 Uhr, DragonDome an der Menzenberger Straße in Bad Honnef) und dem Aufsteiger BSV Münsterland Baskets Wulfen am Sonntag (16 Uhr, Sporthalle der Gesamtschule am Wulfener Markt) könnte in der Addition dazu führen, „dass wir mit drei Auswärtsniederlagen in die Saison starten“, hat Oehmen erkannt. Denn beide Partien haben es in sich: Die Dragons, für die der nie und nimmer erwartete Abstieg aus der Pro B ein umgehend zu korrigierender Betriebsunfall sein soll, unterlagen am ersten Spieltag in Wulfen (!) mit 80:88. Eine Überraschung, ja, doch für Oehmen höchstens ein Déjà-vu Erlebnis ohne Aussagekraft. „Scheinbar habe ich die Wulfener, die ich auf jeden Fall in den Play-offs erwarte, ernster genommen als Rhöndorf. Vor zwei Jahren ist Düsseldorf gegen den damaligen Aufsteiger Hagen-Haspe das Gleiche passiert.“ Entsprechend fokussiert schickt Trainer Markus Röwenstrunk seine Jungs ins Duell mit den Elephants. Er verspricht: „Harte Trainingseinheiten diese Woche haben sie gut vorbereitet und mit vielen unserer Fans im Rücken wird uns der erste Sieg gelingen.“

Info So sieht’s der Manager Hartmut Oehmen Der Spruch des Tages Manager Hartmut Oehmen: „Vielleicht ist in den schweren Spielen am Wochenende für uns gut nicht gut genug. Aber da gibt es eine ganz einfache Regel: Nicht gut, sondern sehr gut spielen.“

Von den Freitagspielen hängt für Oehmen auch ab, wie das zwei Tage später laufen wird: „Da ist immer viel Psychologie drin.“ Soll heißen: Rettet Wulfen die Euphorie vom Sieg über Rhöndorf mit einem weiteren starken Auftritt in Herten in das Heimspiel gegen Grevenbroich, wird die ohnehin schwere Aufgabe noch schwerer für die Gäste. Kriegen die Grevenbroicher aber in Rhöndorf die Kurve, laufen sie am Sonntag mit breiter Brust in Wulfen auf.