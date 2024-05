2. Handball-Bundesliga Bietigheim kann Bayer Dormagen glücklich machen

Allerdings ist es auch gut möglich, dass die Dormagener schon mit großen Glücksgefühlen, sprich dem so gut wie sicheren Klassenverbleib, nach Hüttenberg reisen. Denn auf dem Weg zum Aufstieg hat der Tabellenzweite SG BBM Bietigheim schon am Freitagabend Station beim TuS Vinnhorst gemacht (Ergebnis stand bei Produktion dieser Ausgabe noch nicht fest). Setzt sich der haushohe Favorit durch, bliebe der Dormagener Vorsprung auch ohne eigenes Zutun bei sechs Zählern und ein mindestens ein weiteres Jahr in der 2. Liga wäre mit Blick auf den deutlichen Vorteil beim Torverhältnis so gut wie in trockenen Tüchern. „Auch wenn ich sonst immer dafür plädiere, nur auf uns selbst zu schauen, werfen wir in der Schlussphase der Saison natürlich auch einen Blick darauf, was die Konkurrenz macht“, erklärt Matthias Flohr. Denn aus seiner Sicht müssen es eben nicht zwangsläufig gute Nachrichten sein, die aus Hannover kommen. „Vinnhorst ist gerade zu Hause in der Lage, auch Bietigheim zu schlagen. Dann würde unser Vorsprung nur noch vier Punkte betragen und es wäre eben noch nicht vorbei.“