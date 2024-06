Fußball Heimische Bezirksligisten kicken in neuer Staffel

Auch wenn die Gruppe für die heimischen Teams dieselbe ist, gibt es in der Landesliga eine Veränderung. Die Staffelstärke wurde durch den vermehrten Abstieg in der vergangenen Saison von 20 auf 18 Teams reduziert. „Da sind wir sehr froh drüber. Das war schon extrem anstrengend mit so vielen Spielen“, erklärt Hamid Derakhshan, Trainer der Holzheimer SG. Noch hat die HSG zwar kein offizielles Saisonziel ausgegeben, doch die zahlreichen hochkarätigen Neuverpflichtungen lassen eigentlich nur einen Schluss zu: Der Verein will in die Oberliga. Derakhshan rechnet allerdings damit, dass die Leistungsdichte noch einmal zunimmt. Auch, weil er die Aufsteiger FC Kosova aus Düsseldorf und VfR Fischeln aus Krefeld stark einschätzt. Der SSV Bergisch Born aus Remscheid ist als Dritter Aufsteiger noch eine große Unbekannte. Die vorige Saison als Maßstab genommen, müsste auch der nur knapp am Aufstieg gescheiterte SC Kapellen ein heißer Konkurrent des Lokalrivalen Holzheim im Kampf um eine Topplatzierung werden. „Das wird eine starke Gruppe. Wir sind gespannt auf viele gute Gegner“, sagt Kapellens Sportlicher Leiter, der noch nicht so recht einschätzen kann, welche Rolle die eigene Mannschaft spielen kann.