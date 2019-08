Fußball : Bezirksligisten müssen endlich liefern

Rhein-Kreis Bezirksliga: Kaarst und Dormagen empfangen Spitzenteams, Uedesheim hat vermeintlich leichtes Spiel.

SG Kaarst (18.) – VfL Willich (5.). Einen Punkt holte Andre Jansens Mannschaft aus den ersten vier Spielen. Ein Zustand, der Jansen zwar nicht vollkommen überrascht, sich in der Realität dennoch äußerst schlecht anfühlt. „Wir haben gewusst, was auf uns zukommt“, so Jansen. Gegen Willich sind die Erfolgsaussichten auch alles andere als vielversprechend. „Willich hat momentan all das, was uns fehlt: Selbstvertrauen und gute Ergebnisse“, fasst es Jansen passend zusammen. Umso dringender braucht die SG bereits am Freitagabend ein Erfolgserlebnis (Anpfiff 19.30 Uhr).

TSV Bayer Dormagen (12.) – 1. FC Viersen (1.). Der ungeschlagene, souveräne Spitzenreiter Viersen kommt dem TSV Bayer Dormagen im Heimspiel am Freitagabend ziemlich ungelegen (Anpfiff 20 Uhr). Zu viele Baustellen hat die Mannschaft von Trainer Frank Lambertz noch zurzeit. Ein immer wiederkehrendes Problem bleibt die mangelnde Chancenverwertung und das Nicht-Einfahren von guten Ergebnissen trotz zufriedenstellender Leistungen. So haben die ambitionierten Dormagener nach vier Spieltagen nur vier Punkte auf dem Konto. Eine durchaus realistische Niederlage gegen Viersen dürfen sie sich daher eigentlich nicht erlauben.