Fußball-Bezirksliga :  Jüchen kann Platz eins erobern

Rhein-Kreis Die VfL-Fußballer könnten in der Bezirksliga vom Urdenbacher Unentschieden gegen Wevelinghoven profitieren. Bayer Dormagen kämpft um mehr Konstanz.

Der VfL Jüchen/Garzweiler kann mit einem Sieg gegen Benrath wieder an die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga springen, während Bayer Dormagen seinen Fehlstart korrigieren will.

VfL Jüchen/Garzweiler (2.) – VfL Benrath (9.). Tabellenführer TSV Urdenbach kam im Donnerstagsspiel gegen den BV Wevelinghoven nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus (BVW-Torschütze Manuel Sousa), so dass der VfL mit einem Sieg gegen Benrath am Ligaprimus vorbeiziehen kann. Dennoch erwartet Trainer Marcel Winkens ein schwieriges Spiel. „Benrath ist gut drauf und hat in die Spur gefunden. Die Mannschaft ist immer unangenehm zu bespielen, hinzu kommt ihre Comeback-Qualität“, erklärt er. In sechs Spielen mussten die VfL-Torhüter Lirim Iberdemaj und Felix Thienel insgesamt nur achtmal hinter sich greifen, in vier Partien blieb das Team ohne Gegentor. Gegen die drittbeste Offensive der Liga wird es für Jüchen aber keine leichte Aufgabe die Null zu halten. „Benrath hat einen gefährlichen Angriff, wir müssen daher in der Defensive kompakt stehen und dürfen keine Konter zulassen“, warnt Marcel Winkens, der besonders Mohamed Ait-Ali und Idriss Amadou Peki als Gefahr für seine Hintermannschaft sieht. Von seiner Angriffsreihe erwartet er mehr Konzentration im Strafraum. Jedoch muss der Coach auf den 19 Jahre alten Topstürmer Nils Poll verzichten, neben ihm fallen sechs weitere VfL-Akteure aus.