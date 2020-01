Fußball : Bezirksligisten starten früh in die Vorbereitung

Rhein-Kreis VfL Jüchen/Garzweiler hat das erste Testspiel schon absolviert.

(hynr) Ungewöhnlich früh ist Fußball-Bezirksligist VfL Jüchen/Garzweiler in die Vorbereitung gestartet. Bereits am 3. Januar nahm die Mannschaft von Trainer Marcel Winkens wieder den Trainingsbetrieb auf. „Wir wollen die Zeit nutzen, um gerade die Langzeitverletzten wieder schnell ans Training zu gewöhnen“, erklärt Winkens. Auch die Integration der Neuzugänge spielte bei dem Trainingsstart eine wichtige Rolle. Am Donnerstag testeten die Jüchener erfolgreich gegen den Fünften der Bezirksliga, Gruppe 1, den Lohausener SV. Die Düsseldorfer wurden mit 3:0 besiegt. „Das haben wir schon recht ordentlich für das erste Testspiel gemacht“, bewertet Winkens den Auftakt. Am Samstag (15 Uhr) testet der Tabellendritte der Bezirksliga gegen einen Hochkaräter: Germania Ratingen 04/19, die im Ligabetrieb in der Oberliga Niederrhein spielen, gastieren dann beim VfL. „Das ist nochmal ein ganz anderer Gradmesser. Aber da freuen wir uns drauf“, sagt Winkens. Auch die DJK Gnadental nutzt das Wochenende, um die Testspielphase einzuläuten. Die Neusser spielen am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) gegen den Landesligisten DJK/VfL Giesenkirchen.