Fußball : Jüchen will raus aus dem Formtief

Rhein-Kreis Bezirksliga: Uedesheim empfängt die SG Rommerskirchen/Gilbach im Kellerduell.



Siegen verlernt Das hätte sich Marcel Winkens, Trainer des VfL Jüchen/Garzweiler, vor dem Start ins neue Jahr auch nicht träumen lassen. Das am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) seine Mannschaft als Letzter der Rückrundentabelle auf den Vorletzten der Rückrundentabelle trifft, ist jedoch bittere Realität. „So schnell geht es nun einmal im Fußball“, nimmt Winkens das aktuelle Formtief relativ gelassen. Grund in Panik zu verfallen, gibt es in Jüchen aber keineswegs. Mit 40 Punkten auf Platz vier ist der Abstieg kein Thema. Der Wunsch vom direkten Wiederaufstieg ist jedoch zunächst in weite Ferne gerückt. „Ich denke, dass wir jetzt ein bisschen losgelöster spielen können, weil wir keinen Druck mehr haben“, erhofft sich Winkens vor dem Heimspiel gegen den VfL Willich, der währenddessen in tiefen Abstiegssorgen steckt. Seine Marschroute für das Heimspiel ist trotz vieler Verletzten und der Rotsperren von Pascal Moseler und Fatlum Ahmeti klar. „Wir wollen mal wieder ein Spiel gewinnen“.