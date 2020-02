Fußball : VfL Jüchen/Garzweiler gefordert im kleinen „Aufstiegsendspiel“

Rhein-Kreis Dormagen empfängt die SG Rommerskirchen/Gilbach zum einzigen „Kreis-Duell“ des Bezirksligaspieltags. Kleinenbroich will zu Hause auf Kurs bleiben.

(hynr) Die Bezirksliga, Gruppe drei, hat sich mittlerweile zu einer „Drei-Klassen-Gesellschaft“ entwickelt: Die SG Rommerskirchen/Gilbach und der SV Uedesheim sind mittendrin im Abstiegskampf, während der TSV Bayer Dormagen bei weiteren Erfolgserlebnissen nur noch um die „Goldene Ananas“ mitspielen dürfte. In der Beletage der Liga befinden sich weiterhin die Teutonia Kleinenbroich und der VfL Jüchen/Garzweiler. Obwohl Letzterer am Wochenende schon das frühzeitige Aus im Aufstiegsrennen verhindern muss.

VfL Jüchen/Garzweiler (4) – 1. FC Viersen (2). Lange Zeit, die enttäuschende 0:1-Pleite zum Rückrundenauftakt gegen die SG Rommerskirchen/Gilbach aufzuarbeiten, bleibt den Jüchenern nicht. „Wenn wir oben noch ein Wörtchen mitreden wollen, müssen wir fast schon dreifach punkten“, stellt VfL-Trainer Marcel Winkens fest. Das Unterfangen, dreifach zu punkten, ist angesichts des Gegners ein hoch gegriffenes Ziel. Denn der Widersacher, der 1. FC Viersen, ist diese Saison die Überfliegermannschaft und Favorit Nummer 1 auf die Meisterschaft, zeigte diese Saison aber auch immer wieder Schwächen gegen die Top-Gegner. Zu den Top-Mannschaften zählt der VfL weiterhin zweifelsfrei, weshalb sich die Winkens-Elf diese Statistik auch zu Nutze machen sollte. Gelingt kein Sieg, könne man in Jüchen schon die Segel streichen. „Es ist ein kleines Endspiel um den Aufstieg“, so Winkens.

TSV Bayer Dormagen (7) – SG Rommerskirchen/Gilbach (10). Der TSV Bayer Dormagen stellte am vergangenen Spieltag mit dem 2:1-Sieg über Odenkirchen eine persönliche Saisonbestleistung auf. Der Auswärtssieg war das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage, ein Meilenstein. Denn die Mannschaft von Frank Lambertz pendelt diese Saison zwischen Genie und Wahnsinn. Nicht selten folgt auf Erfolge gegen Favoriten Ernüchterungen gegen die Kleinen. Gegen „Roki“ steht im kleinen Kreis-Duell die Form des TSV ein weiteres Mal auf der Probe. „Wir wollen kontinuierlich weiterpunkten. Wir sind aber auch gewarnt und haben noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen“, sagt Lambertz. Die SG verschaffte sich mit dem 1:0 gegen den VfL Jüchen/Garzweiler gehörig Respekt in der Liga. Verleiten lassen will sich SG-Trainer Michael Ende allerdings nicht. „Wir sind auch in diesem Spiel der Underdog. Aber wir haben mittlerweile einen Kader, mit dem wir uns vor niemandem verstecken müssen“, sagt Ende.