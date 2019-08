Fußball : Das Duell der Überraschungsteams

Rhein-Kreis Bezirksliga: Ungeschlagene Kleinenbroicher empfangen wackeren Aufsteiger „Roki“.

(hynr) Vier Spiele, vier Siege: Besser hätte der Saisonstart für Teutonia Kleinenbroich in der Bezirksliga, Gruppe 3, nicht sein können. Doch auch der Aufsteiger SG Rommerskirchen/Gilbach macht seine Sache bisher ausgesprochen gut und verlor nur gegen Landesliga-Absteiger Jüchen. Am Sonntag treffen die beiden Überraschungs-Teams aufeinander.

Teutonia-Trainer Norbert Müller hat sich vom kommenden Gegner höchstpersönlich einen Eindruck verschafft. „Ich hab sie mir gegen Dormagen angeschaut. Sie sind eine sehr kompakt stehende Mannschaft, die gut sortiert ist. Nicht umsonst haben sie so wenig Gegentore kassiert“, lobt Müller die Defensive und ergänzt. „Wir müssen da Lösungen finden“. Im bisherigen Saisonverlauf hat das meistens bestens geklappt. Die Top-Leute in der Offensive, Patrick vorn Hüls (sechs Tore, vier Assists) und Dominik Klouth (sieben Tore, ein Assist), laufen zur Höchstform auf. Müller übt sich dennoch in Zurückhaltung. „Wir sind noch lange kein absolutes Topteam. Wir haben ein guten Start erwischt, aber das ist nur eine Momentaufnahme“, warnt Müller vor Überheblichkeit. Dennis Zellmann und seine Mannschaft hingegen werden auch am Sonntag ganz unbeeindruckt ihr Spiel durchziehen und im besten Fall sogar punkten (Anpfiff 15 Uhr).