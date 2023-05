Fußball-Bezirksliga Dormagen überrascht Gnadental

TSV Bayer Dormagen – DJK Gnadental 5:3 (4:1). Bayer gelingt gegen den nun Tabellendritten aus Gnadental ein wichtiger Dreier im Abstiegskampf. Maurice Girke (16.) brachte den Favoriten in Führung, Niclas Kuypers (17.) besorgte jedoch im Gegenzug den Ausgleich. Der TSV dreht vor der Pause nochmal richtig auf: Marius Frassek (23., 34.) und Niclas Kuypers (45.) besorgten die 4:1-Halbzeitführung. „Die Jungs haben den Abstiegskampf angenommen und eine tolle erste Halbzeit gespielt“, lobt TSV-Trainer Marko Niestroj. Derman Disbudak (70., 72.) brachte die Gäste durch seinen Doppelpack nochmal ran, danach war es erneut Niclas Kuypers (81.), der das Spiel zu Gunsten der Hausherren entschied. Niestroj: „Kuypers war angeschlagen und musste am Ende ausgewechselt werden, das gleiche gilt für seinen Sturmpatner Alexander Hauptmann. Bei Alex hat der Oberschenkel zu gemacht, bei Niclas hat die alte Verletzung wieder Probleme gemacht. Wir hoffen, dass beide wieder schnell fit werden.“ Gnadental-Coach Sebastian Michalsky ärgert sich über die vielen Gegentore. „Wer fünf Tore kassiert kann nicht gewinnen. Eine souveräne Defensive ist der Schlüssel zur Konstanz“, so Michalsky.