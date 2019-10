Fußball : Keine Zeit zum Hadern in Kleinenbroich

Keine Zeit zum Hadern in Kleinenbroich

Rhein-Kreis Die Teutonia muss genau wie der TSV Bayer Dormagen schon am Freitagabend ran.

(hynr) Die Teutonia Kleinenbroich hat durch ihren Siegeszug in der Fußball-Bezirksliga für „viel Euphorie im Dorf gesorgt“. Trainer Norbert Müller will nun alles daran setzen, diese positive Stimmung auch nach der ersten Saisonniederlage aufrecht zu erhalten. „Ich habe kein Bedenken, dass wir jetzt einbrechen werden“, versichert Müller vor dem Freitagabend-Spiel gegen den starken Aufsteiger SF Neuwerk (Anpfiff 19.30 Uhr). Die desolate Leistung gegen Lürrip hat die Mannschaft intern aufgearbeitet und setzt auf Wiedergutmachung. „Wir haben vergangene Woche zu viele einfache Fehler gemacht. Heute muss die Einstellung wieder stimmen und die Mannschaft muss eine Reaktion zeigen“, fordert Müller. Hoffnung verbreitet auch Patrick vorn Hüls. Erstmals seit seiner langen Verletzung kehrt der Spielmacher der Teutonia zurück in die Startelf. Hinzu kommt, dass die Teutonia auf heimischen Rasen immer nochmal eine Klasse besser spielt. Auch dieses Jahr ist der Tabellenzweite zu Hause noch ungeschlagen.