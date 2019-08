Fußball : Teams von der anderen Rheinseite haben Qualität

Neuss/Düsseldorf SG Unterrath gilt als Topfavorit auf den Aufstieg.

Die Topteams in der Bezirksliga-Gruppe eins weisen schon eine enorme Qualität auf. Zu den Favoriten zählt allen voran die SG Unterrath, die sich nochmal verstärkt hat und den Aufstieg fest im Blick hat. Zum Favoritenkreis zählen außerdem Vorjahres-Dritter VfB Hilden II, Landesliga-Absteiger DSC 99 sowie die wiedererstarkten Reusrather, der FC Büderich und Eller 04.

Insgesamt gibt es in dieser Gruppe eine große Ansammlung von qualitativ hochwertigen Mannschaften, denen eine starke Saison zuzutrauen ist. Lohausen dürfte nach der Fabel-Rückrunde der Vorsaison genauso Ansprüche auf die vorderen Plätze haben wie Berghausen, Sparta Bilk und Ratingens Reserve.

Die DJK Gnadental derweil weiß um ihre Chancen in der Liga. „Das Ziel ist der Klassenerhalt, alles andere ist Zusatz“, gibt Schneider als Ziel aus. In Kampf um die Nicht-Abstiegsränge sieht sich Schneider in Konkurrenz mit Dauer-Sorgenkind VfL Benrath, dem TV Kalkum, Baumbergs Reserve und dem HSV Langenfeld. Auch die beiden Aufsteiger aus der Kreisliga, TuS Gerresheim und SV Wersten 04, müssen ihre Bezirksliga-Tauglichkeit noch unter Beweis stellen.