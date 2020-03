Fußball : Kleinenbroich belohnt sich nicht im Topspiel

Rhein-Kreis Bezirksliga: Jüchen/Garzweiler stoppt Rückrundenfluch. Uedesheim und Rommerskirchen/Gilbach taumeln Richtung Abstiegsplätze.

SC Teutonia Kleinenbroich – 1. FC Viersen 0:1 (0:0). „Es gibt nichts, worüber wir uns grämen müssen“, stellte Norbert Müller, Trainer der Teutonia, unmittelbar nach dem Abpfiff klar. Seine Mannschaft hatte kurz zuvor gegen den Tabellenführer einen beherzten Kampf abgeliefert, stand am Ende dennoch mit leeren Händen da. Rund 120 Zuschauer sahen bereits in der 33. Minute den Viersener Siegtreffer. Der Gegentreffer sorgte bei den Kleinenbroichern jedoch keineswegs für Auflösungserscheinungen. Kurz vor der Halbzeit erzielte Christopher Roth nach einem Freistoß den vermeintlichen Ausgleichstreffer. Doch der Unparteiische hatte ein Offensivfoul gesehen und gab den Treffer nicht. „Das ärgert mich kolossal. Dann wäre das Spiel ganz anders gelaufen“, regte sich Müller auf. In der Schlussphase avancierte dann Dominik Klouth zum tragischen Helden. Der Torjäger scheiterte in der 84. Minute vom Elfmeterpunkt. „Ich bin total zufrieden mit der Leistung. Heute hat einfach das Quäntchen Glück gefehlt“, resümierte Müller.