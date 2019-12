Fußball : Das Lokalderby der Gegensätze

Rhein-Kreis Bezirksliga: VfL Jüchen/Garzweiler empfängt Odenkirchen zum Jahresabschluss.

In den vergangen drei Spielzeiten trugen der VfL und die Spielvereinigung ihre Lokalduelle noch in der Landesliga aus. Dort konnten die Jüchener nur eines von sechs Aufeinandertreffen für sich entscheiden. Viermal hieß der Sieger Odenkirchen. Seit dem Abstieg in die Bezirksliga haben sich die Kräfteverhältnisse geändert. Nicht zuletzt, weil 23 (!) Odenkirchener Spieler im Sommer das Weite suchten. Ganze sieben landeten beim direkten Konkurrenten in Jüchen: Die Folgen zeichneten sich schnell ab: Odenkirchen verlor fünf der ersten sechs Saisonspiele, darunter war auch das 1:4 im Hinspiel, und steckt seitdem im Tabellenkeller. Jüchen legte die Anfangsschwierigkeiten schnell ab und ist seither 13 Spiele in Folge ungeschlagen und voll dabei im Kampf um den direkten Wiederaufstieg. Das Derby zum Jahresabschluss nimmt in Jüchen dennoch keiner auf die leichte Schulter.