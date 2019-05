Fußball : Für Kaarst ist der Anreiz im Derby groß

Adrian Dilbens (SG Kaarst) hat noch eine Rechnung offen. Foto: Fupa

Rhein-Kreis Bezirksliga: Zweites Derby in Folge für Dormagen, Delhoven hofft gegen Gnadental auf Befreiungsschlag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julius Hayner

Am Wochenende herrscht Hochbetrieb in der Bezirksliga: Neben den zwei Kreis-Derby zwischen Kaarst und Dormagen sowie Delhoven und Gnadental empfangen Grevenbroich und Uedesheim zwei Aufstiegskandidaten von der anderen Rheinseite. In Gruppe drei kann Kleinenbroich einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

SG Kaarst – TSV Bayer Dormagen, Sonntag 15 Uhr. Echte Derby-Emotionen darf man sich angesichts der Ausgangslage und der Vorgeschichte dieses Spiels auf jeden Fall versprechen. Die seit sechs Spielen sieglosen Dormagener haben sich für den Rest der Saison ein klares Ziel vorgenommen: „Wir wollen wieder punkten und die Derbys unbedingt gewinnen“, sagt TSV-Trainer Frank Lambertz.. Für Kaarst geht es vor allem um die Revanche fürs Hinspiel. „Da haben wir lächerlich verloren. Wir wollen zeigen, dass wir besser sind“, bezieht sich SG-Trainer Adrian Dilbens auf einen äußerst strittigen und spielentscheidenden Elfmeter aus dem Hinspiel und gibt sich angriffslustig.

FC Delhoven – DJK Gnadental, Sonntag 15.15 Uhr. Das zweite Kreis-Derby steigt in Dormagen zwischen Delhoven und Gnadental. Und die Situation vor der Partie ist ebenso brisant: Delhoven trennt nach sechs Niederlagen in Folge nur noch das bessere Torverhältnis vom Relegationsplatz. „Ein Punkt wäre wichtig, ein Sieg eine große Chance“, zeigt sich FC-Trainer Dennis Kessel zurückhaltend. Gnadental hingegen ist zuletzt in Fahrt gekommen und kann mit einem Sieg fünf Punkte zwischen sich und den Relegationsplatz bringen. „Das wird ein ganz wichtiges, aber noch schwierigeres Spiel“, sagt DJK-Vorsitzender Johannes Schneider, der viel Respekt vor dem kommenden Gegner hat.

SV Uedesheim – VfB Hilden II, Sonntag 15 Uhr. Auch der SV Uedesheim kann das Thema Klassenerhalt noch nicht endgültig ad acta legen. Nach dem vergangenen spielfreien Wochenende wartet auf die Grün-Weißen mit Titelkandidat Hilden ein echter Brocken. Mut sollte den Uedesheimern ihre Bilanz gegen Topteams machen. Von vier Spielen gegen eine der Top-Drei-Mannschaften ging lediglich eins verloren. Diese Niederlage war jedoch ausgerechnet das 0:2 im Hinspiel in Hilden. Im Rückspiel lechzt das Team von Trainer Ingmar Putz daher nach Wiedergutmachung.

TuS Grevenbroich – Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf, Sonntag 15 Uhr. Die bereits abgestiegenen Grevenbroicher wollen für Tabellenführer Schwarz-Weiß der „Spielverderber“ im Aufstiegsrennen sein. „Wir sind totaler Außenseiter, werden uns aber nicht kampflos ergeben“, sagt TuS-Trainer Peter Vogel und sieht einen Vorteil in der Außenseiter-Rolle: „Schwarz-Weiß hat deutlich mehr zu verlieren als wir“. Verlieren stand bei den Düsseldorfern zuletzt jedoch äußerst selten im Plan. Von den letzten 15 Partien verloren sie lediglich eine. Trotzdem glauben die Grevenbroicher an sich und wollen auf der „Abschiedstour“ noch einmal Moral beweisen. „Wir wollen punkten, egal wer da kommt“, sagt Vogel.