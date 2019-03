Fußball : FC Delhoven unterliegt nach schwacher Leistung

Der für Kaarst tätige Japaner Kaito Terauchi (l.) hat abgezogen, sein in Uedesheim beschäftigter Landsmann Yasuhito Sunohara schaut zu. Foto: Georg Salzburg(salz)

Rhein-Kreis Für den TuS Grevenbroich wird die Lage im Abstiegskampf der Bezirksliga immer hoffnungsloser. Uedesheim schlägt Kaarst.

In der Bezirksliga, Gruppe 1, haben es die Kaarster im Duell mit Uedesheim verpasst nachzulegen und rutschen wieder näher an die Abstiegsplätze

TSV Bayer Dormagen – Schwarz-Weiß Düsseldorf 2:2 (1:1). „Vor der Partie hätte ich das Ergebnis sofort unterschrieben“, sagte Trainer Frank Lambertz. „Aber nach dem Spielverlauf hätten wir uns eigentlich die drei Punkte verdient.“ Nach einer knappen halben Stunde lief Yannick Schmitz auf das gegnerische Tor zu und wurde im Strafraum gefoult, den fälligen Strafstoß verwandelte Nicholas Eifler zur Führung für den TSV. Nur sechs Minuten später glichen die Düsseldorfer aus und gingen kurz nach Wiederanpfiff sogar in Führung. Marius Frassek sicherte den Dormagenern in der 80. Minute immerhin das Remis. „Wir haben stark angefangen und nur wenig zugelassen“, so der Coach. „Düsseldorf hatte eigentlich nur die beiden Chancen, die zu den Toren geführt haben.“

SG Kaarst – SV Uedesheim 1:3 (1:1). Nach zwei sieglosen Spielen haben die Uedesheimer in die Erfolgsspur zurückgefunden. „Unterm Strich verdient“, sagte Trainer Ingmar Putz. „Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft.“ Volkan Özkan erzielte das 1:0 für die Gäste, kurz vor dem Pausenpfiff glich Marcel Schmautz aus. Lukasz Koziatek brachte den SV in der 49. Minute wieder nach vorne und sorgte mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit für die Entscheidung. „Es war kein besonders gutes, sondern eher ein zähes Duell“, so Putz. „Es gab keine Glanzmomente auf beiden Seiten, aber mit den Punkten sind wir natürlich zufrieden.“

Lohausener SV – FC Delhoven 4:1 (2:1). Nicht zufrieden können die Delhovener sein, die sich beim abstiegsgefährdeten LSV eine klare Niederlage einhandelten. „Das war einfach ein sehr schlechtes Spiel von uns, die Niederlage ist auch in der Höhe gerechtfertigt“, sagte Coach Dennis Kessel. Zwar schoss Kevin Schmidt die Gäste bereits nach 40 Sekunden nach vorne, die Lohausener konnten die Partie aber noch vor der Pause drehen. „Wir haben alles vermissen lassen, was wir uns vorgenommen haben“, kritisierte der Trainer. „Da hat im negativen Sinn alles zusammengepasst.“

DJK Sparta Bilk – TuS Grevenbroich 3:1 (0:0). Die Grevenbroicher konnten in Bilk nichts holen und bleiben im Tabellenkeller. „Es war wieder mal eine sehr knappe Sache und die Mannschaft hat sich gut präsentiert, obwohl fünf Stammspieler gefehlt haben“, sagte Coach Peter Vogel. Lange hielt seine Mannschaft die Null, erst durch einen, so Vogel, „unberechtigten Elfmeter“ gingen die Düsseldorfer in Führung (72.) und legten nur drei Minuten später das 2:0 nach. Vogel: „Wir haben uns noch mal berappelt und durch den eingewechselten Sascha Pisasale den Anschlusstreffer gemacht.“ In den letzten Minuten warf der TuS dann alles nach vorne, die DJK vollendete aber einen Konter zur Entscheidung.