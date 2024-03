Fußball-Bezirksliga Fernduell in der Abstiegszone

SG Rommerskirchen/Gilbach (17.) – Sparta Bilk (6.). Nach dem Pokal-Aus im Halbfinale am Donnerstag hat Rommerskirchen nur wenig Zeit zur Regeneration. Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt der Tabellenvorletzte Sparta Bilk. Die Düsseldorfer sorgten am vergangenen Spieltag gegen den SG Benrath/Hassels für eine große Überraschung. Mit einem 6:1-Sieg stellte Sparta dem Aufsteiger ein Bein im Titelkampf. „Bilk ist eine Wundertüte. Die Mannschaft hat eine große Qualität, dennoch hat sie in dieser Saison auch schon gegen Abstiegskandidaten Punkte liegen lassen“, sagt SG-Coach Frank Lambertz. Bereits im Pokalspiel hatte der Trainer mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen. Vor der Partie am Sonntag ist der Einsatz einiger Spieler noch ungewiss. Lambertz: „Unser Co-Kapitän Kevin Zorn kränkelt und wird hoffentlich für Sonntag wieder fit. Er ist dennoch nicht der einzige Spieler, hinter dem ein Fragezeichen steht“, verrät Lambertz. Trotz der Ausfälle geht die Mannschaft mit Selbstvertrauen in die Partie. „Wir haben auch gegen Gnadental einen dünnen Kader gehabt, aber trotzdem eine sehr gute Leistung abgerufen. Wenn uns das am Sonntag erneut gelingt, haben wir gute Chancen, die Punkte zu Hause zu lassen“, so Lambertz. Seine Mannschaft steht mit bereits sieben Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz unter Zugzwang, muss auch Mannschaften aus dem oberen Drittel Punkte abnehmen.