Fußball : DJK Gnadental fährt mit Torkrise zum Ligaprimus

Neuss Goalgetter Derman Disbudak fehlt an allen Ecken und Enden.

(hynr) Bereits am Donnerstagabend (Anpfiff 20 Uhr) muss die DJK Gnadental in der Bezirksliga, Gruppe eins, zum Jahresabschluss zur SG Unterrath. Binnen elf Tagen treffen die Neusser somit zum zweiten Mal auf den aktuellen Spitzenreiter. Gegen Reusrath unterlag man vor zwei Wochen mit 0:1, Unterrath schätzt DJK-Trainer Stefan Pennarz noch stärker ein. „Die sind spielerisch wesentlich besser. Da verlangt nicht jeder, dass wir da gewinnen“, geht Pennarz die schwere Aufgabe realistisch an. Chancenlos sind die Neusser nicht, doch die Probleme in der Offensive machen Pennarz zu schaffen. „Wir treffen das Tor einfach nicht“, beklagt der DJK-Coach. Ein Grund dafür ist sicherlich der Ausfall von Derman Disbudak. „Wenn da einer ist, der 16 Tore schießt und der nächste nur drei hat, dann kann man das nicht kompensieren“, erklärt Pennarz.