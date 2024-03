Fußball-Bezirksliga Böse Abfuhr für Rommerskirchen

SVG Weißenberg – TuS Viktoria Buchholz 6:3 (3:1). Am Freitagabend leitete die SVG Weißenberg den 22. Spieltag ein. Dennis Brune (3.) brachte die Hausherren in Führung. Tim Halver (5.) hatte jedoch die schnelle Antwort parat. Die SVG ließ sich durch den Ausgleich nicht aus der Bahn werfen und ging durch Jonas Niemierza (24.) erneut in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Kevin Tiedtke (44.) auf 3:1. Nach dem Wiederanpfiff erhöhte Niermierza (53.) mit seinem zweiten Treffer auf 4:1. Buchholz gab sich jedoch nicht auf und kam durch ein Eigentor von Baris Gürpinar (64.) und einem Strafstoßtor von Eliah Jung (74.) auf 4:3 ran. Weißenberg zeigte jedoch eine gute Reaktion: Tom Nilgen (87.) erzielte per Freistoß das 5:3, Paul Winkelmann (87.) traf kurz vor Schluss zur Entscheidung. „Wir haben das Spiel im zweiten Durchgang wieder selbst spannend gemacht, dennoch bin ich zufrieden. Unterm Strich haben wir verdient gewonnen“, resümierte SVG-Coach Dirk Schneider.