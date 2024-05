Quirinus-Cup des Neusser HV Handballer bekommen Besuch aus dem Pilger- und Wallfahrtsort

Der HRK Izvidac Ljubuski ist sogar ein echter Hochkaräter, spielte in der Gruppenphase der European League noch Anfang Dezember bei den Füchsen Berlin (23:34) und stand in der Saison 2004/2005 gegen Ademar León im Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger. „Der Verein war vier Mal Meister und gilt als die Talentschmiede im Lande“, weiß der seit dem 3. Mai 50 Jahre alte Hrsto. Auch die Frauen aus dem rund 28.000 Einwohnern zählenden Ljubuški sind erstklassig. Medugorje ist weniger durch seinen Handballverein Hrvatski rukometni klub (HRK) als durch seine vermeintlichen Marienerscheinungen bekannt. Der Wallfahrtsort, in dem 1981 sechs Jugendlichen die Gottesmutter Maria erschienen sein soll, wird jährlich von schätzungsweise bis zu einer Million Pilgern besucht. Das etwa 30 Kilometer südwestlich von Mostar und 16 Kilometer von der Grenze zu Kroatien liegende Medugorje ist in Neuss mit der weiblichen D-Jugend am Start. Das grenznahe Ljubuški, von dort sind es nur noch 120 Kilometer bis Split, hat in der D-Jugend sowohl den männlichen als auch den weiblichen Nachwuchs mitgebracht. Wie die meisten Teams schlafen sie in den Klassenräumen des Schulzentrums an der Weberstraße.