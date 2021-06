A- und B-Jugend : Handballnachwuchs spielt seine Meister in Dormagen aus

Dormagen Die Handball-Abteilung des TSV Bayer Dormagen ist mit den beiden ältesten Jahrgängen noch im Rennen um den DM-Titel. Wie es ausgeht, können wohl auch Zuschauer am Wochenende 12./13. Juni im TSV Bayer Sporcenter verfolgen.

Das Saisonfinale der besten deutschen Nachwuchsmannschaften geht in Dormagen über die Bühne. Der TSV Bayer Dormagen richtet das Final Four der B-Jugend am Wochenende 12./13. Juni aus. Zudem erwartet die Dormagener A-Jugend am Sonntag, 13. Juni, die Füchse Berlin zum DM-Rückspiel im TSV Bayer Sportcenter. „Es ist schon herausragend, dass unsere Jungs ins Endspiel und ins Final Four eingezogen sind. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass wir die Titelkämpfe nun auch in Dormagen ausrichten können“, sagt Nachwuchskoordinator Dennis Horn, der dankbar ist „für die Wertschätzung des Deutschen Handball-Bundes“.

Am Samstag, 12. Juni, steht im TSV-Bayer-Sportcenter um 15 Uhr zunächst das erste Halbfinale zwischen den Füchsen Berlin und Dormagens B-Jugend an, um 17.30 Uhr folgt das zweiten Halbfinale zwischen den Rhein-Neckar Löwen und der mJSG Melsungen/Kö./Gu. Das Spiel um Platz drei steigt tags darauf um 10 Uhr, um 12.30 Uhr steht das Finale an. Im Anschluss an das Endspiel der B-Jugend und der Siegerehrung wird es mit Blick auf das Finalrückspiel der A-Jugend einen neuen Einlass geben. Das steht um 16.00 Uhr zwischen dem TSV Bayer Dormagen und den Füchsen Berlin an. Das Hinspiel wird übrigens nicht am kommenden Wochenende ausgetragen, sondern erst am Montag ab 17 Uhr in der MBS-Arena in Potsdam.